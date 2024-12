Duty Free del 25 de diciembre de 2024

Situación económica preocupante

Ángel Pérez, expresidente de APEDE Azuero dijo que está “muy preocupado por la situación económica de Azuero la mayoría de los comerciantes se sienten preocupados por las bajas en las ventas”.

“A fuerzas ni los zapatos entran”

“Es cierto que urge una reingeniería de la Ley Orgánica de la CSS, en especial su pésimo servicio, falta de medicamentos, etc. pero no podemos pedir mayor sacrificio a un pueblo que no confía en un sistema deficiente e ineficiente. A fuerzas ni los zapatos entran. Recuerden esto”, mencionó el expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen.

Empresarios indios quieren invertir

El embajador de India en Panamá, Sumith Seth, afirmó que hay mucho interés de empresarios de ese país en invertir en panamá. Les atraen sectores como farmacéutica, Fintech y softwares de salud. También quieren firman un memorando de entendimiento con Panamá.

Chocolate panameño en Japón

Chocolate panameño gana espacio en el mercado japonés, durante el lanzamiento oficial del recetario cacao “Tesoro de América”, organizado por la Embajada de México en Japón. En este evento participaron ocho empresas panameñas con sus productos como chocolates, té y otros derivados del cacao.

Prevé “tiempos complicados”

“¿A qué apuesta el próximo presidente de USA, al generar un conflicto con un país amigo? A fortalecer nuestra diplomacia. Parece que vienen tiempos complicados”, admitió, el expresidente del CoNEP, Rubén Castillo.

Nueva planta en Panamá para reciclar aceites lubricantes

Afluena Oil, la planta de reciclaje de aceites lubricantes y producción de lubricantes verdes más grande de Centroamérica y el Caribe, con capacidad para procesar hasta 8 millones de galones anuales, inaugurará en el primer trimestre de 2025 en Panamá, anunció su presidente, Geraldo Peters.