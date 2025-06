“Sin trabajo no hay jubilación. Menos a un sustento diario digno. Lo que hay que conversar y consensuar es cómo generamos más empleo. Pero muchos aún no están listos para ese debate que se promueve hace años”, dijo Severo Sousa, empresario.

“Los que hoy cierran calles y paralizan el país, no tienen argumentos, tienen consignas; no debaten, repiten; no razonan, recitan; no proponen, critican. Es incongruente apoyar el atropello de los derechos y libertades de los demás y decir que defienden la democracia”, indicó el economista, Eric Molino.