“Tenemos que darnos un baño de realidad, ya que no podemos seguir tomándonos el jarabe político para asumir un problema nacional como lo es la Caja de Seguro Social”, comentó Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Del 25 al 27 de septiembre se realizará el Congreso Agroexportador GANTRAP 2024, en Chitré provincia de Herrera. El evento es organizado por el Grupo de Agroexportadores no Tradicionales de Panamá.

España vs. Panamá

“Turismo bien manejado genera riqueza a los países y su gente. En España aporta el 13,2% del PIB y genera más de dos millones de empleos. Este año ha recibido 42,5 millones de turistas que gastaron 55.500 millones de euros. Panamá, tiene un potencial envidiable y no lo desarrolla”, consideró el profesor Guillermo Adames.

Productores de arroz realizarán hoy, a las 10:00 a.m., una a marcha desde la Plaza Vasco Núñez de Balboa hacia la Presidencia, en defensa de la seguridad alimentaria. Convoca la Federación de Productores de Arroz, liderada por Arnulfo Morales.

Eduardo Gil, de Convergencia Sindical, aseguró que “el sector sindical ha sustentado sus propuestas, incluso públicamente, con datos de la CSS, INEC y OIT, quienes no ha sustentado nada son los empresarios. Que dicen que sus cifras no coinciden, pero no citan sus fuentes”.