WhatsApp potencia la experiencia del usuario

WhatsApp introduce nuevas funciones centradas en la privacidad y la personalización de los estados, ofreciendo a los usuarios un control más preciso sobre quién puede ver y responder a su contenido.

Los administradores de canales ahora cuentan con estadísticas detalladas que facilitan el seguimiento del alcance y la interacción con su audiencia. Además, la app mejora la gestión de fotos y videos, optimizando la organización y el envío de archivos multimedia, lo que permite una experiencia más eficiente al compartir contenido dentro de la plataforma.