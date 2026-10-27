Una promesa lejos de casa

Una oferta de empleo en redes sociales puede parecer una salida para quien necesita dinero, mantener a su familia o pagar sus deudas. Pero ¿qué ocurre cuando esa oportunidad termina llevando a una persona a la guerra? Los videos de soldados exhaustos, sentados en el campo de batalla y grabados por drones antes de ser alcanzados muestran una realidad difícil de ignorar. Detrás de esas imágenes hay personas que quizá partieron buscando un futuro mejor y terminaron enfrentando un peligro que no imaginaron al aceptar aquella oferta laboral.