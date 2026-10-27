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Una promesa lejos de casa

Una promesa lejos de casa
Evelyn González
27 de octubre de 2026

Una oferta de empleo en redes sociales puede parecer una salida para quien necesita dinero, mantener a su familia o pagar sus deudas. Pero ¿qué ocurre cuando esa oportunidad termina llevando a una persona a la guerra? Los videos de soldados exhaustos, sentados en el campo de batalla y grabados por drones antes de ser alcanzados muestran una realidad difícil de ignorar. Detrás de esas imágenes hay personas que quizá partieron buscando un futuro mejor y terminaron enfrentando un peligro que no imaginaron al aceptar aquella oferta laboral.

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