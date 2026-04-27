Transcripción y organización automática

Tomar apuntes a mano durante reuniones podría quedar en el pasado gracias a herramientas de inteligencia artificial. Apps como Otter.ai, Fireflies.ai o Avoma permiten grabar audio, subir archivos o incluso usar videos, para luego transcribir automáticamente todo el contenido. Generan resúmenes claros con los puntos clave, decisiones importantes y tareas pendientes, y permiten organizar la información en mapas mentales. Además, incorporan chats que responden consultas sobre la reunión, optimizando la gestión del tiempo y mejorando la eficiencia en la organización del trabajo.