Desde la web

Tecnología para explorar el espacio

Tecnología para explorar el espacio
Evelyn González
06 de abril de 2026

Si Artemis II ha despertado interés por observar más al cielo, hoy la tecnología permite hacerlo desde la Tierra con bastante nivel. Un buen punto de partida son los telescopios digitales o inteligentes como el Unistellar eVscope 2 o el Vaonis Stellina. Además, aplicaciones como SkyView, Star Walk 2 y Stellarium permiten identificar estrellas, planetas y constelaciones en tiempo real, con datos detallados, alertas astronómicas y rutas de observación personalizadas, incluso con simulaciones del cielo en distintas fechas futuras muy precisas.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR