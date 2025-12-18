Smishing: peligro en mensaje de texto

El smishing es un fraude digital que utiliza mensajes SMS o apps de mensajería para engañar y robar información o dinero. Los atacantes se hacen pasar por bancos, empresas de envíos o instituciones oficiales, usando urgencia, miedo o descuido para que la víctima haga clic en enlaces maliciosos, instale apps falsas o comparta datos personales, como números de cuenta o pines de tarjetas. En smartphones es peligroso porque puede provocar robo de identidad, pérdidas económicas y malware. Protégete evitando abrir enlaces sospechosos y compartir datos sensibles por WhatsApp.