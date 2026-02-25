Robots para emergencias acuáticas

Con robots submarinos es posible revisar ríos, puertos y estructuras bajo el agua sin que nadie corra peligro. Que esta tecnología se use para proteger a las personas y actuar en emergencias muestra cómo el dinero público puede invertirse en herramientas que realmente sirven. Estas compras pueden tener un impacto real en la seguridad ciudadana y ayudar de manera concreta en situaciones críticas, reforzando la capacidad de las instituciones para actuar cuando más se necesita. Actualmente, esta tecnología está en manos de la entidad de los bomberos.