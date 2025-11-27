Repotenciando tu PC: Memoria RAM

Para elegir la RAM ideal para tu PC debes considerar primero la compatibilidad de la placa madre, el tipo (DDR3, DDR4 o DDR5), la frecuencia soportada y su capacidad máxima. Luego, definir lo que quieres hacer: 8 GB sirven para tareas básicas, 16 GB ofrecen fluidez general y 32 GB son adecuados para juegos exigentes o edición de videos y fotos. Es recomendable usar dos módulos iguales para activar el Dual Channel y mejorar el rendimiento. La frecuencia debe ajustarse a lo que admite la placa; comprar RAM más rápida no aportará beneficios si la motherboard la limita.