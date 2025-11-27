Desde la web

Repotenciando tu PC: Memoria RAM

José Miguel Andrade
27 de noviembre de 2025

Para elegir la RAM ideal para tu PC debes considerar primero la compatibilidad de la placa madre, el tipo (DDR3, DDR4 o DDR5), la frecuencia soportada y su capacidad máxima. Luego, definir lo que quieres hacer: 8 GB sirven para tareas básicas, 16 GB ofrecen fluidez general y 32 GB son adecuados para juegos exigentes o edición de videos y fotos. Es recomendable usar dos módulos iguales para activar el Dual Channel y mejorar el rendimiento. La frecuencia debe ajustarse a lo que admite la placa; comprar RAM más rápida no aportará beneficios si la motherboard la limita.