Redes sociales y menores: ¿riesgo creciente?

En medio del creciente debate global sobre el impacto de las redes sociales en menores, expertos advierten sobre sus efectos en la salud mental, el rendimiento escolar, la exposición a riesgos digitales y el aumento de la dependencia tecnológica a temprana edad. Aunque casos como el de Grecia reavivan la discusión, el tema aún no ocupa un lugar central en la agenda pública de Panamá. Sin embargo, más que prohibir, el país debería enfocarse en educación digital, supervisión familiar, prevención y campañas de concienciación.