Un cafecito, una canción pegadiza y miles de reproducciones. Así, algunas creaciones hechas con inteligencia artificial terminan metiéndose en nuestra cabeza sin que siquiera sepamos si hay un cantante real detrás. Lo curioso es que cada vez cuesta más distinguirlas. Pero cuando estos temas se convierten en éxitos virales, surge otro asunto: si la canción fue creada íntegramente por IA, no hay un autor humano que pueda reclamar derechos de autor. Si hubo creatividad humana, la situación cambia y también quién puede reclamar las ganancias generadas por esas reproducciones.