Cada vez es más común que una llamada llegue por Instagram en lugar de WhatsApp. La aplicación, que muchos utilizan para compartir fotos, videos y mensajes, también se ha convertido en una opción para hablar con amigos y familiares. Esta preferencia refleja cómo Instagram ha pasado de ser una red para compartir contenido a convertirse en una alternativa para comunicarse directamente, sin necesidad de salir de la plataforma donde ya mantienen contacto con otras personas, especialmente entre quienes pasan más tiempo conectados.