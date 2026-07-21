La seguridad también se configura

La seguridad en WhatsApp no depende únicamente de las herramientas que incorpora la aplicación, sino también de las decisiones que toman los usuarios al configurarlas. La nueva función de nombre de usuario puede permitir que personas desconocidas intenten iniciar conversaciones si no se activa la opción que exige un código de verificación para quienes no están entre los contactos. Configurar este filtro añade una capa extra de protección y ayuda a mantener un mayor control sobre quién puede escribirte.