La IA que facilita crear videos

Es fascinante ver cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Hoy existen plataformas que simplifican procesos que antes tomaban horas en la sala de edición. Con solo escribir algunas indicaciones es posible transformar escenas completas, reemplazar objetos o cambiar por completo la estética visual de un video. Aquí destaca PixVerse AI, una herramienta capaz de hacer estos cambios casi al instante. Para creadores de contenido, editores y productores audiovisuales representa una forma más rápida y creativa de trabajar cada proyecto sin tantas barreras técnicas.