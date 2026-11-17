Las redes sociales han puesto en circulación una nueva tendencia relacionada con la alimentación: el fibermaxxing. A través de videos y publicaciones, usuarios comparten recetas y muestran comidas con alto contenido de fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Aunque el tema ha despertado interés, especialistas advierten que consumir más fibra no significa hacerlo sin límites. Además, recuerdan que los consejos sobre alimentación que circulan en internet no sustituyen la orientación de profesionales de la salud.