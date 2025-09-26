Desde la web

Influencia del clima en los eléctricos

José Miguel Andrade
26 de septiembre de 2025

El clima influye en el rendimiento de los autos eléctricos. En temperaturas frías, la batería pierde eficiencia, reduciendo la autonomía hasta en un 40%, debido al mayor uso de la calefacción y menor capacidad de carga.

En temperaturas altas, también pueden degradar la batería a largo plazo y aumentar el consumo energético por el uso del aire acondicionado.

Las condiciones extremas como nieve o lluvia intensa pueden afectar la tracción y el frenado como en autos convencionales. La infraestructura de carga también puede volverse menos accesible en climas adversos.

