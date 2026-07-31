Formación en tecnología, IA y negocios

La formación académica sigue siendo una herramienta clave para fortalecer conocimientos y ampliar el perfil profesional. La Universidad de Harvard cuenta con una serie de cursos gratuitos disponibles a través de la plataforma Santander Open Academy, con certificación incluida al finalizar. Los programas abarcan áreas como inteligencia artificial, liderazgo, gestión del estrés, inglés y desarrollo profesional. Las personas interesadas pueden realizar las capacitaciones a su propio ritmo y sumar los certificados obtenidos a su hoja de vida.