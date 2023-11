Expertos no autorizados

Es común que muchos artículos tecnológicos pierdan su garantía si se reparan con un técnico no autorizado. Pero estas directrices ¿obedecen a la seguridad del cliente? o ¿es parte de la obsolescencia programada? En América Latina somos más osados en reparar nuestros electrodomésticos y es algo normal arreglar lo que no sirve, sin embargo, hay economías completas que se basan en la cultura del descarte. Algo que damos por hecho, como el derecho a reparar nuestras pertenencias, en realidad es un territorio regulado que no beneficia especialmente al usuario final.