Drones en tareas de rescate en desastres

José Miguel Andrade
03 de octubre de 2025

Los drones se han convertido en herramientas esenciales en tareas de rescate durante desastres naturales. Gracias a su capacidad de sobrevolar zonas inaccesibles, permiten evaluar daños, localizar víctimas y entregar suministros médicos. Equipados con cámaras térmicas y sensores, pueden operar en condiciones extremas, incluso con visibilidad limitada. Su despliegue inmediato reduce el tiempo de respuesta y mejora la toma de decisiones de los equipos de emergencia. Además, su uso disminuye el riesgo para los rescatistas al evitar exponerlos.

