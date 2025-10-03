Drones en tareas de rescate en desastres

Los drones se han convertido en herramientas esenciales en tareas de rescate durante desastres naturales. Gracias a su capacidad de sobrevolar zonas inaccesibles, permiten evaluar daños, localizar víctimas y entregar suministros médicos. Equipados con cámaras térmicas y sensores, pueden operar en condiciones extremas, incluso con visibilidad limitada. Su despliegue inmediato reduce el tiempo de respuesta y mejora la toma de decisiones de los equipos de emergencia. Además, su uso disminuye el riesgo para los rescatistas al evitar exponerlos.