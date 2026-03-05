Desde la web

De la televisión al streaming

Evelyn González
05 de marzo de 2026

Un recurso cada vez más visible en la era del streaming es revivir series icónicas para apelar a la nostalgia y reconectar con nuevas generaciones. Con el regreso de Miley Cyrus como Hannah Montana en un especial por los 20 años en Disney+. Antes lo hicieron Full House con Fuller House, The Fresh Prince of Bel-Air con Bel-Air, además de iCarly y Gossip Girl. Son producciones que marcaron a quienes hoy rondan los 30 años, pero que también conquistan a adolescentes actuales que las descubren en plataformas digitales.

