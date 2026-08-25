De compartir a buscar aprobación digital

La tecnología cambió hasta la forma de buscar aprobación. Antes, los jóvenes demostraban su personalidad conversando y compartiendo fotografías. Hoy, esas expresiones se convierten en contenido, se miden en visualizaciones y se transforman en tendencias. Lo que antes quedaba puede convertirse en un reto viral y definir quién tiene “presencia”. Cada generación adopta herramientas, pero las redes sociales modifican cómo nos comunicamos y queremos ser vistos. La tecnología evoluciona, pero no debería decidir quiénes somos.