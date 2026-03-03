Cámaras de videovigilancia en entornos educativos

El monitoreo constante en las escuelas mediante cámaras de videovigilancia es fundamental para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y acudientes. Usar esta tecnología ayuda a prevenir incidentes, disuadir comportamientos inapropiados y ofrecer respuestas rápidas ante emergencias, al tiempo que apoyan la organización diaria de entradas y salidas. Sin embargo, su efectividad depende de un uso ético y transparente, respetando la privacidad y complementándose con educación y supervisión humana. La verdadera seguridad surge de la colaboración activa de toda la comunidad escolar.