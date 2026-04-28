Cámaras camufladas en la naturaleza

¿Se imagina que un simple excremento de elefante pueda esconder una cámara capaz de cambiar la forma en que vemos la naturaleza? Esta tecnología ya se ha utilizado en producciones de documentales de vida silvestre para observar animales sin alterar su comportamiento. En Panamá podría aplicarse al monitoreo de la biodiversidad en parques como Darién o Coiba, al estudio de manglares y arrecifes y a la vigilancia de bosques contra la deforestación, respetando ecosistemas y evitando la invasión de la privacidad del entorno.