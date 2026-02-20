Avances tecnológicos en la cocina

Preparar un jugo en casa debería ser simple, pero muchos exprimidores todavía obligan a cortar la fruta en trozos pequeños y vigilar el proceso para que no se atasque. Para un público joven que apuesta por la tecnología en su cocina o para quienes comienzan una nueva etapa en casa la clave está en la automatización. Equipos como el Nama J2 Cold Press Juicer y el Ninja NeverClog Cold Press Juicer JC151 permiten colocar varios ingredientes a la vez y funcionan casi sin supervisión, haciendo el proceso más sencillo, rápido y cómodo en el día a día.