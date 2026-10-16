Google activó en Panamá su sistema gratuito de alertas sísmicas para celulares Android, una herramienta que puede avisar cuando detecta un terremoto en curso. Para utilizarla, no es necesario descargar aplicaciones adicionales, pero sí comprobar que esté disponible y activarla en los ajustes del teléfono. También se requiere conexión a internet, mediante Wi-Fi o datos móviles, y tener encendida la ubicación. Aunque esta tecnología puede dar segundos valiosos para buscar protección, no predice los sismos ni garantiza que la alerta llegue antes de las sacudidas.