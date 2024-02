"Venir al PSG fue un gran paso en mi carrera", confiesa Marco Asensio a la AFP

El atacante español Marco Asensio, que disputa su primera temporada con el París Saint Germain tras siete años en el Real Madrid, valoró el fichaje por el club parisino como "un gran paso" en su carrera, en una entrevista con la AFP.

Pregunta: ¿Cómo está viviendo sus primeros meses en el París Saint-Germain?

Respuesta: "Muy contento de estar aquí, es una nueva experiencia, un nuevo desafío en mi carrera. También feliz por poder vivir en esta ciudad que me gusta muchísimo. La gente de París nos ha acogido muy bien, tanto a mí como a mi familia, así que están siendo unos primeros meses muy buenos".

P: ¿Qué le llevó a fichar por el PSG? ¿Habló con Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid?

R: "Sí, hablé con varios compañeros, no sólo con Keylor sino con varios compañeros de la selección española me hablaron muy bien del París SG y la verdad es que tiene un proyecto ambicioso, muy bueno, con grandes jugadores, con un gran 'staff' técnico y eso es lo que me hizo venir aquí y creo que es un paso muy grande en mi carrera. Tengo muchas ganas de hacer grandes cosas en este club".

P: ¿Cuál es su papel en este vestuario?

R: "Desde el principio me encontré muy bien, me acogieron perfectamente, me siento un jugador importante que puedo ayudar mucho al equipo al club a los jugadores. Creo que ese es un papel también importante, que desempeño junto a otros jugadores que llevan ya muchos años aquí. Intento aprender las costumbres que tienen aquí y poder ayudar en todo lo que puedo. Hace poco cumplí 28 años, pero he podido vivir muchísimas experiencias y creo que puedo aportar mucho al equipo tanto dentro como fuera del campo".

P: ¿Cómo gestionó su lesión de principio de temporada?

R: "Fue duro porque llegó en un momento de buena dinámica, de haber llegado a un club nuevo. Fue más un desafío para mí porque tuve que tener mucha paciencia, mucha constancia en el trabajo, y he trabajado muy duro y día a día para volver cuanto antes. En los últimos partidos se ha visto que ya estoy bien, que estoy a un buen nivel para ayudar y dar el máximo al equipo".

P: ¿Está el club preparado para ganar la Liga de Campeones o esta es una temporada de transición?

R: "El camino yo creo que está bien marcado, tanto el club como el 'staff' como los jugadores estamos siguiendo ese buen camino de trabajo de unión, yo creo que eso nos va a llevar a grandes cosas. Tenemos un cuerpo técnico y jugadores muy buenos que hemos encajado muy bien todos y optamos a todo. Ya hemos ganado un título (la Supercopa de Francia) y ahora vienen la Ligue 1, la Copa y la Champions que son muy importantes y que se van a jugar en un periodo corto de tiempo, aspiramos a luchar y a poder conseguir todos los títulos".

P: Su próximo rival en la Champions es la Real Sociedad, al que conoce por sus años en LaLiga ¿Qué opina de esa eliminatoria?

R: "Serán dos partidos duros, complicados. La Real es un equipo que conozco bien, juegan un fútbol muy bueno, muy efectivo. Creo que es un equipo que sorprende porque tiene grandes jugadores de la casa y tiene también un entrenador con el que llevan muchísimos años trabajando esa idea. Será una eliminatoria complicada, donde tendremos que dar nuestra mejor versión para poder pasar".

P: ¿Cómo es su relación con el entrenador Luis Enrique, con quien ya trabajó en la selección española?

R: "Mi relación es buena. Al final al haberlo tenido en la selección española ya conozco sus métodos de trabajo, lo que quiere como grupo, lo que nos pide a cada jugador. Es un entrenador exigente y es de los mejores que he tenido, tanto por su dedicación como por su profesionalidad y exigencia con él mismo y con nosotros".

P: De cara a la selección, ¿Cuál es el objetivo para la Eurocopa?

R: "La verdad es que tenemos un gran grupo, ya lo hemos demostrado recientemente en la Liga de Naciones que pudimos ganar. Estamos haciendo un grupo muy fuerte y muy bueno. Creo que aspiramos a lo máximo, que es pelear por la Eurocopa. Tenemos jugadores jóvenes y experimentados así que yo creo que hay una mezcla muy buena y un entrenador que entiende perfectamente nuestras virtudes y nuestros defectos, eso también es muy importante. Creo que estamos en una dinámica muy buena e ilusionante para la selección".

P: ¿Qué tal en su tiempo libre? ¿Qué puede contarnos de su fundación lanzada en 2023?

R: "La verdad es que soy bastante casero (ríe), pero sí que es verdad que de vez en cuando vamos al centro a pasear a tomar un café, lo típico. La fundación es una idea que llevo teniendo desde hace años. Se centra principalmente en los niños que sufren cáncer infantil y en sus familias. Es una fundación en la que tengo puestas muchas ilusiones, es mi proyecto personal. Nuestra idea es poco a poco ir aprendiendo de otras fundaciones, ir creciendo, poder ayudar tanto a los niños como a las familias en diferentes etapas de la enfermedad".