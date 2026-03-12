Unos juegos históricos para los panameños

“Que todo Panamá viva estos juegos”, esa es la consigna del Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Y para ello, ayer, parte de este comité reveló al público, a dirigentes deportivos, estudiantes, voluntarios, medios de comunicación, y patrocinadores, varios de los conceptos que estarán presentes durante la justa deportiva.

Tales como la mascota oficial: la rana dorada ‘Antón’; además de la antorcha, las medallas (que se entregarán a los ganadores y tienen forma de un ala de mariposa), su portamedallas, el eslogan, “A Otro Nivel”, que se pueden encontrar en redes sociales con los hashtags: #AON #AOtro, y otros elementos alusivos a la competición.

“Queremos que la gente se contagie de esta gran fiesta”, señaló Mónica Franco, directora adjunta de los juegos, quien añadió que el recorrido de la antorcha suramericana, que contará con atletas panameños, arrancará el 27 de marzo, desde la provincia de Chiriquí y pasará en todas las provincias del país, para terminar en la ceremonia de inauguración, programada para el domingo 12 de marzo, desde las 7:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, ciudad capital, en la que se espera la asistencia de más de 25 mil personas.

“Los recintos para las distintas competencias tienen un aforo limitado, por eso es importante que apenas esté disponible el evento en [la plataforma] Panatickets, los interesados accedan y reserven con tiempo su asiento”, dijo Franco, haciendo énfasis que ya están habilitados los boletos para la inauguración, que serán gratuitos.

Agregó que pronto se anunciarán los horarios de los deportes, tomando en cuenta que la mayoría de los atletas participantes son menores de edad, por lo que no se tendría actividad durante altas horas de la noche.

“Estamos hablando que los eventos no pasarían de las 8 p.m. o 9 p.m., pues se inician desde temprano por la mañana”, dijo. La competición se celebrará en Ciudad de Panamá y Playa Venao (sede del surf), del 12 al 25 de abril. Se prevé la participación de más de 2,000 atletas representando a 15 países, en 23 deportes. Panamá llevaría una delegación de más de 200 deportistas.