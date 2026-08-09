Selecciones de Flag Football llegan a Turquía rumbo a la sede del Mundial

Los seleccionados masculinos y femeninos de los equipos mayores de Flag Football de Panamá realizaron una escala en Turquía, en su viaje de Panamá hacia Alemania, donde competirán en el Mundial 2026.

“Una parada técnica en el camino hacia el Mundial de Alemania, que aprovechamos para conocer un poco de la historia y belleza de este increíble país, mientras soltamos músculos, nos adaptamos al cambio de horario y seguimos preparando el cuerpo y la mente para lo que viene”, indicó la Asociación de Flag Football de Panamá (AFFP).

Las delegaciones partieron de Panamá la noche del pasado 7 de agosto y se espera aterricen en suelo germano el 10 de agosto.

El Mundial masculino y femenino de Flag Football 2026, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), se celebrará del 13 al 16 de agosto en Alemania. El evento es clasificatorio a Los Ángeles 2028 (LA28).