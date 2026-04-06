‘Sele’ femenina de fútbol de Panamá a asegurar su camino mundialista

Redacción | La Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá llamó a 26 jugadoras a entrenamientos para hoy por la tarde y el martes por la mañana viajar rumbo a Penonomé, Coclé, y concentrarse en el Estadio Virgilio Tejeira de la Federación Panameña de Fútbol, para continuar su práctica a partir de las 4:00 p.m.

Estas sesiones de cara a los dos últimos dos partidos que sostendrá el equipo en la primera fase de la Clasificatoria de Concacaf W a la Ronda Final, en donde se definirán los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2027.

Los encuentros serán ante Aruba y Cuba, 9 y 17 de abril (ambos a las 7:00 p.m.), respectivamente, en la cancha de la Universidad Latina en la ciudad de Penonomé. La roja ya venció a Curazao y San Cristóbal y Nieves de visitante en sus dos primeros partidos y ahora disputará sus dos partidos de local.

Panamá, con 6 puntos, llega a esta instancia final de la primera fase ubicada en el segundo lugar del Grupo E, pero con un partido menos que Cuba (7 puntos), el líder transitorio, por lo que la clasificación a la Fase Final depende 100% de la Selección Nacional.