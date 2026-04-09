Se activan las ligas de Kiwanis

REDACCIÓN | La Temporada 2026 de la Kiwanis Football League (KFL) y de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK), que organiza el Club Kiwanis de Panamá, está a punto de comenzar.

La KFL inicia actividades con el tradicional Jamboree el próximo domingo 11 de abril en las categorías Juvenil y Varsity Contact desde las 3:00 p.m. en la cancha de fútbol americano en el COPA Airlines Field, en el complejo deportivo Sports Center Costa del Este, Ciudad de Panamá.

Habrá alrededor de 400 atletas participantes, con 5 equipos en la categoría Varsity Contact (Kiwanis Kolts, Colegio Brader Raiders, AIP Fighting Owls, Balboa Academy Dragons y El Colegio De Panamá Mighty Eagles); también participan 5 equipos en la categoría Juvenil Contact (El Colegio de Panamá Mighty Eagles, Kiwanis Kolts, Brader Raiders, AIP Fighting Owls y Balboa Dragons). los partidos se transmiten en directo por la plataforma multimedia UNICOS.

Mientras que la LBK tendrá un primer semestre de competición desde el miércoles 29 de abril y se extenderá hasta el mes de julio, en las categorías U12 y U16, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Luego, en el segundo semestre del año entre los meses de agosto y diciembre, se completa el programa con las categorías U10, U14 y U18 masculino y femenino, en conjunto con la U8 mixta.

Se prevé que esta liga reuna a más de 600 jugadores en esta primera etapa y aproximadamente 800 más en la última fase; cabe destacar que el programa de baloncesto impacta con la participación de escuelas oficiales.

Se espera contar con la participación de 50 Colegios Públicos y Privados, más de 1,500 atletas, más de 100 equipos y más de 400 juegos para este año con lo que se espera superar los números del año pasado. Ya han confirmado equipos de la Capital, San Miguelito, Colón, Herrera y Panamá Oeste.