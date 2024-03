Rybakina resiste ante Azarenka y repite final en el WTA 1000 de Miami

La tenista kazaja Elena Rybakina derrotó este jueves a la bielorrusa Victoria Azarenka en una batalla de tres sets y clasificó a su segunda final consecutiva del WTA 1000 de Miami.

Rybakina se impuso por marcador de 6-4, 0-6 y 7-6 (7/2) resistiendo el emocionante intento de remontada de Azarenka, ganadora tres veces del torneo y aspirante a ser su finalista más veterana a sus 34 años.

La kazaja, que cayó en la final del año pasado ante Petra Kvitova, enfrentará por el título a la ganadora de la otra semifinal del jueves entre la estadounidense Danielle Collins y la rusa Ekaterina Alexandrova.

Número cuatro mundial, Rybakina es la mejor posicionada en el ránking de la WTA que permanece en Miami tras las eliminaciones de las tres primeras sembradas: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff.

La kazaja, de 24 años, aterrizó en Florida después de perderse por una dolencia intestinal el WTA 1000 de Indian Wells, donde debía defender título, y en Miami ha salido airosa de cuatro cruces decididos en el tercer set.

"No vine con muchas expectativas a este torneo, no recuerdo un torneo tan duro para mí. La verdad, no sé cómo estoy sobreviviendo", declaró a Tennis Channel la kazaja, mencionando el fuerte calor y humedad en el que se compite en Miami.

Ganadora de Wimbledon en 2022, Rybakina ya ha elevado este año los títulos de Brisbane y Abu Dabi y llegó a la final del WTA 1000 de Doha.

Este jueves necesitó de su temible servicio y de toda su sangre fría para doblegar a Azarenka, decidida a pelear por su cuarta corona de Miami tras las de 2009, 2011 y 2016.

La bielorrusa se sobrepuso a la pérdida del primer set y arrolló a Rybakina al llevarse el segundo en blanco. En la manga decisiva, Rybakina sirvió para ganar con una ventaja de 5-4 pero la aguerrida Azarenka logró un providencial 'break' y llegó a ponerse 5-6 por delante.

Rybakina resistió la presión y forzó el 'tiebreak', en el que se anotó los tres primeros puntos para encarrilar el sufrido triunfo después de dos horas y media.

La kazaja explicó después que tuvo un bajón de energía durante el segundo set debido a las condiciones en la pista.

"Después de tres juegos en los que perdí tan fácilmente fue muy difícil reagruparme. Sabía que habría un tercer set y sólo intentaba prepararme para él", señaló.

Su rival en la final saldrá del choque entre otras dos tenistas experimentadas, Alexandrova (número 16 de la WTA) y Collins (53º).