La Selección Mayor Femenina de fútbol Panamá completó este martes su último entrenamiento en el país y viajará el miércoles 25 de noviembre a Dallas, Estados Unidos, donde enfrentará a Canadá por los cuartos de final del Concacaf W Championship.

El equipo, dirigido por Toña Is, cerró su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en Burunga, tras varios días de trabajo previo al compromiso.

El partido se disputará el sábado 28 de noviembre, a la 1:00 p.m., hora de Panamá, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas. Una victoria le permitiría al combinado panameño avanzar a las semifinales y asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El torneo también concede plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que Panamá disputará ante Canadá un partido con dos objetivos internacionales en juego.