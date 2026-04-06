Panamá logra su primer título internacional en Ultimate Frisbee U17 en torneo de Medellín

Panamá se coronó campeona del Torneo Eterna Primavera (TEP) 2026 en el Ultimate Frisbee juvenil, disputado en Medellín, Colombia, en la categoría U17, tras una ajustada victoria en la final frente al club venezolano Tatuy.

El equipo panameño, representado por Titi’s Ultimate Club, se impuso en un partido que se definió en “gol de oro”, luego de un duelo parejo que se mantuvo punto a punto hasta el final.

Con este resultado, el conjunto dirigido por los entrenadores Enzo Castillo y Valerie Martínez consigue el primer título internacional de Ultimate Frisbee para Panamá en esta categoría.

El camino al campeonato incluyó una fase invicta, en la que el equipo superó a rivales como Elece, D-Crash y Remix, consolidándose como uno de los conjuntos más consistentes del torneo.

Durante la final, ambos equipos mantuvieron un ritmo competitivo elevado, con intercambios constantes de puntos que mantuvieron la definición abierta hasta la última jugada.

Tras el encuentro, el cuerpo técnico destacó el desempeño del equipo. “Este título es resultado del trabajo duro, la constancia y la pasión de estos jóvenes”, señalaron. “Estamos orgullosos de representar a Panamá y demostrar que el Ultimate nacional tiene talento para competir y ganar a nivel internacional”.