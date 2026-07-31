Panamá lista para el béisbol en los JCC

La Selección mayor de Panamá arranca su camino en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026, en República Dominicana. En la Ronda de Apertura, su primer rival en el Grupo B será México, desde las 5:00 p.m. (4:00 p.m., hora en Panamá).

El lanzador derecho Harold Araúz será el abridor para este duelo. El segundo encuentro en la fase de grupos será ante Nicaragua (12:30 p.m.), el 1 de agosto, y cierra ante Colombia (9:00 a.m.), el domingo 2 de agosto. En la justa también está el Grupo A, con las selecciones de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Curazao.

El comité organizador de estos juegos regionales informó ayer de un ajuste en el calendario del certamen. Se modificaron horarios de los partidos y, además, el Estadio Quisqueya Juan Marichal será sede única de la competencia, en vez del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Panamá ha conquistado tres medallas de plata y cuatro de bronce en el palmarés histórico de estos juegos.