Panamá invicto, pasa a la semifinal de la Serie del Caribe

Con cuatro anotaciones en la segunda entrada y tres más en la tercera, los Federales de Chiriquí de Panamá doblegaron a los Criollos de Caguas de Puerto Rico, para obtener su pase a las semifinales de la Serie del Caribe 2024, tras ganar cuarto juegos consecutivos y mantenerse invictos.

El estelar receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera volvió a destacar en la ofensiva por Panamá al batear de 4-2 con un doble y tres carreras producidas, mientras que Joshwan Wright se fue de 4-3 con un doble, dos anotadas y tres empujadas.

“Muy contento de sacar la victoria y meter al equipo en las semifinales. Yo le doy todo el crédito a los muchachos, son un grupo que trabaja muy fuerte, son muy profesionales y el deseo que tenemos de representar dignamente a Panamá nos mantiene unidos”, dijo el mánager de Panamá, José Agustín Mayorga.

Mayorga agregó que todavía queda mucho camino por recorrer. “El primer paso lo logramos que fue clasificar. No vamos a jugar diferente, vamos a jugar igual los últimos partidos que nos quedan. Esperamos que las cosas se den y tengamos los resultados positivos”, dijo el mánager tras el partido.

La victoria le aseguró a Panamá su boleto a semifinales por primera vez desde la edición del 2021 en Mazatlán, México, y anteriormente lo habían hecho en el 2019, cuando quedaron campeones como anfitriones en su regreso al torneo caribeño.

El receptor Iván Herrera fue la bujía ofensiva de los panameños al irse de 4-2 con tres remolcadas y el segunda base Joshwan Wright agregó tres hits y dos impulsadas, y una atrapada salvadora con las bases llenas, para cerrar el 7mo episodio. “Al comienzo (del torneo) no empecé de la mejor manera ante Nicaragua. Me puse a trabajar en lo que tenía que hacer y no perdí el enfoque”, sostuvo Wright, de 23 años.