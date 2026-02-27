Panamá está lista para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) publicó el listado de la Selección Nacional Mayor de Panamá para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.

A continuación, el listado de doce (12) jugadores de la Selección Mayor de Panamá, para la segunda ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo: Iverson Molinar, Ernesto “Mauro” Oglivie, Eric Romero, Trevor Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Isaac Machore, Alejandro Grant, Ezequiel Bell, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Gil Atencio y Luis Rodríguez Jr.

El cuerpo técnico lo encabeza el boricua Nelson Colón, lo asisten Carlos Rivera Ruíz, Alberto Duque, Adriano Macías y Bryan Waithe; Juan Sierra Concepción, Preparador Físico, Gilberto Llerena, Doctor, Grerys Soto, Fisioterapeuta, Alex Del Rosario, Utilero y Tony Bishop Jr., Gerente General de la Selección Nacional Mayor.

Se detalló que el armador Jhivvan Jackson será baja en esta segunda ventana debido a una lesión. En su reemplazo, se incorpora a la convocatoria el jugador Luis Rodríguez Jr. Procedente del SESI Franca de Brasil.

La primera Copa del Mundo de Baloncesto FIBA se llevó a cabo en Argentina en 1950, y el país anfitrión prevaleció en la final contra los Estados Unidos. Desde la primera puesta en escena del torneo en Buenos Aires, donde diez equipos se enfrentaron, el campo ha crecido exponencialmente hasta un récord de 32 equipos nacionales para la edición de 2019.

La edición de 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones. También clasificará a los equipos directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o mediante cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.

Un total de 80 equipos nacionales de las cuatro regiones de la FIBA: África (16 equipos), América (16 equipos), Asia y Oceanía (16 equipos) y Europa (32 equipos) jugarán en los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Se jugarán dos partidos por ventana, en modalidad de ida y vuelta, en seis ventanas, excepto África, que jugará un torneo, para clasificarse para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. Cada ventana tendrá una duración de nueve días, comenzando el lunes y terminando el martes siguiente.

Los 16 equipos de América que están presentes en esta segunda ventana son: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.