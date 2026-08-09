Panamá conmemora 20 años de su histórica participación en el Mundial de Baloncesto de 2006

La Selección Nacional Mayor de Baloncesto de Panamá conmemora este mes de agosto el vigésimo aniversario de su participación en el Mundial de Baloncesto de 2006, celebrado en Hiroshima, Japón, un torneo que marcó uno de los capítulos más importantes de la historia del baloncesto panameño.

Aquella generación vivió un año 2006 destacado, luego de conquistar el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Baloncesto (Centrobasket), disputado en el Centro de Convenciones Atlapa, en Panamá. Además, el combinado nacional obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, Colombia.

El boleto al Mundial de Japón se consiguió un año antes, durante el Campeonato de las Américas FIBA Américas 2005, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana. En la segunda ronda, Panamá logró victorias consecutivas ante Argentina, Brasil, Canadá y Uruguay, resultados que le permitieron asegurar su clasificación a la cita mundialista.

La participación en Japón 2006 representó la cuarta aparición de Panamá en un Mundial de Baloncesto de la categoría mayor. El país también cuenta con presencia en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos de México 1968 y, posteriormente, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, en la categoría correspondiente.

La delegación que representó a Panamá en el Mundial de 2006 estuvo integrada por jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo que dejaron una huella en el baloncesto nacional.

Entre los integrantes se encontraban Eric Cárdenas, Enrique Grenald, Rubén Douglas (q.e.p.d.), Dionisio Gómez, Rubén Garcés, Antonio García, Kevin Daley, Michael Hicks, Max Gómez (q.e.p.d.), Jair Peralta, Eduardo Cota y Jamaal Levy.

El cuerpo técnico y equipo de apoyo estuvo encabezado por Guillermo Vecchio, director técnico; Guillermo Nurse, gerente de selecciones; el profesor Raúl Pineda, preparador físico; el doctor Jorge Puertas, médico; Sir Carlos Lugo, kinesiólogo, y el ingeniero Miguel Sanchiz Jr., delegado y entonces presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA).

A 20 años de aquella participación, la generación de 2006 permanece como una de las más recordadas del baloncesto panameño por sus logros internacionales y por haber llevado nuevamente el nombre de Panamá a la máxima cita mundial de este deporte.