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Panamá cierra Suramericanos de la Juventud con 29 medallas

El acto de clausura incluyó el desfile de las siete delegaciones participantes y el traspaso de la bandera a la próxima sede

Panamá cierra Suramericanos de la Juventud con 29 medallas
Comité Olimpico | Dos jóvenes en la disciplina de Taekwondo, durante los juegos Suramericanos.
Panamá cierra Suramericanos de la Juventud con 29 medallas
Panamá cierra Suramericanos de la Juventud con 29 medallas
ML | Ministros y autoridades en la clausura de juegos Suramericanos.
Redacción
27 de abril de 2026

Con una ceremonia realizada en la Arena Roberto Durán, este fin de semana clausuraron los Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 celebrados por primera vez en suelo panameño.

La delegación anfitriona terminó su participación con un total de 29 medallas. En la última jornada de competencias, Panamá sumó preseas en deportes de combate.

En taekwondo, Saúl García se colgó el bronce en la modalidad Kyorugui +73kg. En karate, Manuel Morales también obtuvo bronce en kata tras vencer al colombiano Gonzalo González y al venezolano Enzo Quintana en fase de grupos.

Durante el desarrollo de los juegos se realizaron torneos de exhibición de ajedrez, donde los panameños se llevaron medallas de oro, plata y bronce. La organización aclaró que el ajedrez no formó parte del programa oficial de competencia, por lo que sus resultados no sumaron al medallero general.

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Ministros participaron en evento de clausura

ml | El ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, participó en la clausura de los IV juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. El evento, realizado en la Arena Roberto Durán, inició con el ingreso de los abanderados de las 15 delegaciones, que participaron en las competencias durante los 14 días en que se celebró este evento deportivo en Panamá.

Anamae Orillac, del comité organizador, destacó el apoyo del presidente José Raúl Mulino, que hizo posible esta actividad tras su voluntad de impulsar este magno evento mundial. Por parte del gobierno participaron la Ministra de Educación, Lucy Molinar; el Director General de Pandeportes, Miguel Ordoñez; así como el Vicepresidente de la ODESUR, Mario Moccia; entre otros.

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