Mulino entrega el pabellón nacional a la selección mayor de fútbol

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó el pabellón nacional al jugador Erick Davis, uno de los capitanes de la selección nacional mayor de fútbol.

La delegación fue recibida en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, donde el mandatario destacó el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico para colocar a Panamá en el sitial más alto de este deporte, así como para representarnos, a partir de junio, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Clasificar por segunda vez a este torneo “es de los mejores” logros, afirmó Mulino.

A la vez, aseguró que la historia del deporte y del fútbol panameño recordará siempre este momento, cuando el nombre del país sea defendido por estos atletas a quienes, en su nombre y en el del pueblo, expresó su total respaldo para apoyarlos unidos desde casa.

“No hay nada más importante en este momento en la agenda nacional que disfrutar verlos, transmitir esa buena vibra para que ustedes la sientan en los distintos estadios donde van a llevar el nombre de Panamá muy en alto y estoy seguro de que a triunfar también”, resaltó Mulino.

Finalizó su mensaje señalando que, en la actualidad, nuestro país es una nación futbolera gracias a un sinnúmero de jugadores que abrieron el camino que hoy conquista esta selección, logrando la participación en un mundial de la categoría absoluta por segunda ocasión, luego de aquel debut en Rusia 2018.

“Es el segundo mundial al que llegamos y eso habla muy bien de nuestro equipo y del respeto que ustedes hacen sentir de afuera hacia adentro por esta tremenda nación; esto es trascendental y aquí tienen un pueblo cerrado a la banda con la camiseta de rojo”, concluyó.

Durante el acto, el presidente Mulino entregó al director técnico Thomas Christiansen el pasaporte nacional panameño, mientras que el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas, en representación de los jugadores, obsequió al mandatario la camiseta oficial de la selección.