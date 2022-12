"Muchachos..." el himno de Messi y los campeones

"Muchachos", la canción convertida en himno popular para Lionel Messi y el resto del equipo campeón mundial, nació como versión de un cántico de tribunas para transformarse rápidamente en un fenómeno que identifica a la hinchada y la obtención de la tercera estrella albiceleste.

Viralizada en redes sociales, cantada por miles en las tribunas, coreada en las calles, la canción que dice "nos volvimos a ilusionar" fue adoptada por la propia selección argentina del DT Lionel Scaloni.

Fernando Romero, un docente de 30 años de la periferia de Buenos Aires, adaptó una canción que coreaba en la cancha la hinchada de su amado Racing Club en las semanas previas al inicio del Mundial de Catar-2022 sin pensar la popularidad que alcanzaría luego.

La letra tiene todos los condimentos que tocan el corazón de los argentinos.

Así enhebra en sus cinco estrofas las figuras de Lionel Messi, Diego Maradona y sus padres, 'don Diego y doña Tota', los soldados muertos en la guerra de Malvinas (1982), y hasta la final ganada a Brasil en el Maracaná en la última edición de la Copa América.

"Representa todo: nombra al Diego a los soldados de Malvinas, mirá, tengo tatuadas las islas en la pierna", confesó a la AFP Pablo Mendoza, un tatuador de 34 años mostrando la pantorrilla.

La versión original es de la banda de ska La Mosca Tse-Tse. Llamada "Muchachos, esta noche me emborracho", fue un hit años atrás y por su ritmo pegadizo es habitualmente adaptada en las canchas de fútbol según la ocasión.

La nueva letra de Romero fue adoptada por la propia banda que la relanzó grabada ya como un himno para la selección.

"Es una canción que une a los argentinos, por eso estamos tan felices, ya no nos pertenece", declaró el líder y cantante de La Mosca, Guillermo Novellis.

- Pasión de hincha -

"¡La canción Muchachos es tremenda!" declaró Nicolás Arias a la AFP. Este universitario de 19 años apasionado del fútbol se dice completamente identificado. "Representa muy bien a mi país y al pueblo. Menciona al Diego, a los años que la estuvimos peleando para ganar la Copa, a Malvinas.... Tiene su parte emotiva, creativa y explosiva de sentimientos, muy completa, es genial", describió.

"En Argentina nací/Tierra de Diego y Lionel/De los pibes de Malvinas/Que jamás olvidaré", arranca la letra para enseguida apelar a la pasión del hincha de fútbol que no entiende de razón: "No te lo puedo explicar/ porque no vas a entender/ las finales que perdimos/Cuanto años las lloré", dice la letra.

El propio Messi declaró que se trata de su canción favorita del Mundial.

"Es tan loco y tan grande lo que está pasando que genera hasta vértigo. Empezó en casa un día que estaba cocinando, me empecé a conmover de sólo pensarla, la escribí en el celu y quedó", dijo Romero sobre cómo ideó la letra.

"Hice una canción de cancha para que tengamos con qué alentar a los jugadores para que ellos puedan sentirse orgullosos de ser argentinos y en cada pelota dividida se acuerden de eso", declaró.

La letra vivió la metamorfosis propia de los acontecimientos. Apenas Argentina venció a Francia en la final del domingo, Romero cambió un par de estrofas que ahora dicen: "Muchachos/Ahora nos volvimo' a ilusionar/Ganamos la tercera/Otra vez campeón Mundial".

Pero hay otra versión, la de los propios jugadores grabada en video en el avión que los trajo de regreso a Argentina:

"La final con Alemania/8 años la lloré/ Pero eso se terminó/ porque este año en Catar/ la final con los franceses/La volvió a ganar papá".

"Muchachos... Ahora sólo queda festejar/Ya ganamos la tercera/ya somos Campeón mundial/ Y al Diego/ le decimos que descanse en paz/ con don Diego y con la Tota/por toda la eternidad/".