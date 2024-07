Meta ambiciosa

La gimnasta Hillary Heron abrirá este domingo 28 de julio (2:00 a.m., hora en Panamá), la participación de los atletas panameños en los Juegos Olímpicos en París, Francia y ya la Federación Panameña de Gimnasia (FPG) ambiciona en aumentar la cantidad de deportistas para la próxima cita olímpica, la de Los Angeles 2028 (en EEUU).

Según Carlos Herrera, presidente de la FPG “para Los Angeles 2028, la meta es otra, ya no queremos buscar la clasificación de tres atletas. Para el próximo mundial clasificatorio queremos tener un equipo completo femenino [cinco o más] y, por lo menos, uno o dos varones”. Heron es la única gimnasta panameña clasificada oficialmente para París-2024.

Mientras Karla Navas y Lana Herrera se quedaron en la carrera por los cupos. “Nosotros no llegamos allí [París] por casualidad, llegamos con clasificación, con la presentación de nuevos elementos [The Heron], pero la verdad que la meta de la federación era haber llegado [a los Juegos Olímpicos] con las tres atletas que teníamos fuertes, no se pudo dar: Hillary está allí, Karla [Navas] también está en París [compañera de entrenamiento de Heron] y Lana Herrera está en Panamá, enfocada en su preparación, con miras totalmente a Los Angeles 2028”.