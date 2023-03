Messi: "Siempre soñé con venir a Argentina y levantar una Copa del Mundo"

El astro Lionel Messi anotó el gol 800 de su carrera, fue decisivo en el triunfo de la selección argentina por 2-0 sobre Panamá en un amistoso jugado en Buenos Aires la noche del jueves, y agradeció a una multitud por el afecto recibido tras la conquista de la Copa del Mundo en Catar-2022.

Messi anotó el segundo gol albiceleste con un formidable tiro libre al ángulo izquierdo, luego de varios intentos similares, incluidos dos remates en el larguero, hasta acertar lo que fue su gol 800 y el número 99 con la camiseta celeste y blanca.

Apenas terminó el encuentro se realizó una ceremonia de premiación similar a la de Catar, y antes de alzar la preciada Copa del Mundo, Messi se dirigió a los 83.000 espectadores que colmaron el estadio Monumental.

"Gracias por el cariño que venimos recibiendo desde antes de ganar esto. Como veníamos diciendo, íbamos a hacer todo lo posible por ganar esto (la Copa del Mundo). Siempre en lo personal soñé con este momento, festejar con ustedes, venir a Argentina y levantar una Copa América, la Finalísima, y lo más grande, que es la Copa del Mundo", dijo Messi.

El capitán habló a una multitud extasiada, y agregó que "hoy es un día nuestro, y todos festejamos, pero no quiero olvidarme de los compañeros que hicieron todo lo posible por conseguir esta Copa y lamentablemente no se nos dio. Ellos también merecen respeto y reconocimiento", en referencia al subcampeonato mundial en Brasil-2014.

- Un Messi agradecido -

"Sigamos haciendo lo que venimos haciendo, disfrutemos. Estuvimos mucho tiempo para poder ganar esta copa. Ojalá no pasen tantos años para ganarla de nuevo. Es muy difícil ganar un Mundial, a veces por detalles no se puede lograr. Disfrutemos de esta tercera estrella", finalizó el astro argentino en medio de una ovación conmovedora.

Luego, en declaraciones a la prensa, Messi contó que "sabíamos que iba a ser así, es un momento único que va a quedar de por vida, para la gente que no pudo ir a Catar, y poder disfrutar de esto. El cariño de la gente me pone muy feliz. Ahora siendo campeón del mundo es mucho más el cariño que recibo, es difícil explicar lo que siento".

"Siempre está el recorrido hasta aquí, lo que hicimos. En lo personal, sufrí mucho. No fue fácil. Me acuerdo de venir a Argentina y pasarla mal porque no salían las cosas. De pensar mucho en las finales perdidas de Copa América, del Mundial 2014, que por detalles no se nos dio, pero uno deja lo que tuvo que pasar porque la recompensa fue grande", reconoció con emoción.

El capitán argentino, que está a un paso del centenar de goles con la celeste y blanca, expresó también que "esto es lo que me tocó pasar a mí, a este grupo, y los anteriores. Pero Dios es el que manda y el que elige los momentos, y tenía que pasar de esta manera. Ahora hay que disfrutar y mirar hacia adelante".

Con el trofeo mundialista en sus manos, Messi dijo que "es especial tenerla, tocarla es una copa muy linda. Esto va muy rápido y no te da tiempo a pensar lo que significa ser campeones del mundo, lo que hicimos. Es tan rápido todo que siempre pensamos en lo que viene y no en lo que ganamos".