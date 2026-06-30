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Máxima intensidad

Máxima intensidad
Cortesía | Entrenamiento de seleccionados de baloncesto.
Roberto Robinson
30 de junio de 2026

“Serán dos partidos fuertes. Tenemos que trabajar en el planteamiento de juego, primero ante Cuba, ojalá celebrar la victoria, y 24 horas después, prepara el duelo ante Argentina; un partido a la vez”, indicó ayer el boricua Nelson Colón, coach de la Selección mayor masculina de Baloncesto de Panamá, de cara a la tercera ventana de los Clasificatorios de América a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027, en Catar.

El equipo lleva dos semanas de prácticas y seguirá hoy. En esta tercera ventana, Panamá jugará sus dos partidos de local en la Arena Roberto Durán: ante Cuba, el jueves 2 a las 8:40 p.m., y luego recibe a Argentina, en el mismo recinto, el domingo 5 de julio, a las 7:10 p.m.

12
jugadores conforman esta selección nacional de básquet de Panamá.
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