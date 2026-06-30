Máxima intensidad

“Serán dos partidos fuertes. Tenemos que trabajar en el planteamiento de juego, primero ante Cuba, ojalá celebrar la victoria, y 24 horas después, prepara el duelo ante Argentina; un partido a la vez”, indicó ayer el boricua Nelson Colón, coach de la Selección mayor masculina de Baloncesto de Panamá, de cara a la tercera ventana de los Clasificatorios de América a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027, en Catar.

El equipo lleva dos semanas de prácticas y seguirá hoy. En esta tercera ventana, Panamá jugará sus dos partidos de local en la Arena Roberto Durán: ante Cuba, el jueves 2 a las 8:40 p.m., y luego recibe a Argentina, en el mismo recinto, el domingo 5 de julio, a las 7:10 p.m.