Luces y sombras de Xavi en el banquillo del Barça

Tras anunciar su salida del FC Barcelona en enero y dar marcha atrás en su decisión en abril, el entrenador Xavi Hernández fue finalmente destituido en mayo, este viernes en un comunicado del club catalán.

Estos son algunos de los partidos que han marcado los algo más de dos años de Xavi como entrenador azulgrana:

- Victoria con goleada en su primer clásico -

Apenas cuatro meses después de tomar las riendas del equipo en noviembre de 2021, Xavi visitó el Santiago Bernabéu para su primer Clásico el 13 de marzo de 2022 del que salió con una contundente victoria 4-0 con un doblete de Aubameyang y los tantos de Ronald Araujo y Ferran Torres. La hazaña no impidió que los merengues ganaran el campeonato, pero sirvió de acicate anímico.

- La decepción del Eintracht -

Caídos de la Champions en fase de grupos a la Europa League, el 14 de abril de 2022, el Barça perdió 3-2 en su campo en la vuelta de cuartos del segundo torneo continental contra el Eintracht, tras empatar 1-1 en la ida en Alemania. El Barça no sólo no encontró la forma de superar a su rival, sino que en las gradas hubo tal invasión de hinchas alemanes, que llevó a un cambio de política a la hora de atender este tipo de partidos.

Un doblete de Filip Kostic (4, 67) y un gol de Rafael Borré (36) hicieron remar a un Barça que recortó distancias en el descuento con tantos de Sergio Busquets (90+1) y Memphis Depay de penal (90+11).

- Un Barça arrollador en la Supercopa -

El 15 de enero de 2023, el Barcelona arrolló 3-1 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Riad, en uno de los partidos más completos de la 'era Xavi', que sirvió para iniciar un camino ascendente.

Gavi y Pedri fueron un dolor de cabeza para la defensa merengue que no pudo impedir que ambos marcaran (33, 69). Además Robert Lewandowski (45) logró el tercero, haciendo anecdótico el gol de Karim Benzema (90).

- Revancha merengue en Copa del Rey -

Tras la derrota en Riad, el Barcelona cayó 4-0 en el Bernabéu en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey el 5 de abril de 2023, tras llegar al encuentro con la ventaja del 1-0 de la ida. El equipo azulgrana aguantó hasta el descanso a un Real Madrid que se adelantó en el 45+1 con un gol de Vinicius.

Un Barça demasiado ansioso no supo dar respuesta al juego de los merengues que aumentaron su cuenta con un triplete de Benzema (50, 58 y 80). El Real Madrid acabaría ganando la Copa del Rey.

- El derbi de la Liga -

El 14 de mayo de 2023, el Barcelona ganó 4-2 en el campo del Espanyol, su eterno rival de la capital catalana, para asegurarse matemáticamente el título liguero a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato. La intensidad y presión de los azulgrana anularon a su rival para acabar imponiéndose con un doblete de Lewandowski (11, 40) y los goles de Alejandro Balde (20) y Jules Koundé (53). Sólo cuando el Barça empezó a bajar el ritmo Puado (73) y Joselu (90+2) recortaron distancias.

- Dolorosa final de Supercopa -

El 14 de enero de 2024, Barcelona y Real Madrid repiten final de Supercopa en Arabia, pero ahora los merengues se impusieron 4-1 ante un Barça que no tuvo reacción.

"Hemos dado la peor cara", reconoció Xavi tras el partido, en el que Vinicius marcó un triplete (7, 10, 39) y Rodrygo cerró la cuenta merengue (64).

- El Submarino Amarillo hunde a Xavi -

Pocos días después de la decepción en Riad, el 27 de enero de 2024, el Barcelona cayó 5-3 en su casa contra el Villarreal en la Liga, condenado por sus errores en defensa.

Tras el partido, Xavi anunció que dejaría su cargo al término de la temporada.

- Fuera de la Champions y derrota en el Clásico -

Tras ganar 3-2 en París el 10 de abril, el Barça cae 4-1 en Montjuic en la vuelta de cuartos de la Champions contra el París Saint-Germain quedando eliminado.

El Barcelona compitió hasta que la expulsión de Ronald Araujo le dejó con uno menos durante más de hora, lo que aprovechó el equipo francés para imponer su superioridad. Un doblete de Mbappé (61, 89) y los goles de Vithina (54) y Dembélé (40) dieron la vuelta al tanto inicial de Raphinha (12).

Apenas cinco días después de decir adiós a la Champions, el Barça cerró una semana trágica con la derrota 3-2 en el Clásico ante el Real Madrid, luego de un gol de Bellingham sobre el pitido final que dejó LaLiga sentenciada.

Con la prensa española especulando con un relevo inminente en el banquillo tras estos dos mazazos, la sorpresa llegó el 24 de abril, cuando Xavi decidió seguir en el cargo después de entrevistarse con el presidente Joan Laporta.

- Declaraciones polémicas y ruptura final -

La paz en el club apenas duró tres semanas: el miércoles 15 de mayo, el técnico señaló las dificultades financieras del club que impedían reforzar al equipo, al contrario que sucedía en otros clubes de la élite europea, como el Real Madrid.

"Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico", declaró Xavi el miércoles.

Estos comentarios no gustaron a la directiva del club, según la prensa y un día después, Laporta no viajó con el equipo a Almería. Los rumores se dispararon de nuevo y medios locales como la radio RAC-1 o el diario AS aseguraban que Xavi sería destituido.

Una semana después de que se desatara la enésima tormenta sobre el entrenador, el club anunció este viernes su destitución.