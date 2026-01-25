Deportes

La Serie de las Américas 2026 anunció su calendario

La Serie de las Américas 2026 anunció su calendario
Redacción Web
25 de enero de 2026

El Comité Organizador de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, junto a la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM), aprobó el calendario oficial de la segunda edición del torneo, que se disputará del 5 al 13 de febrero en Venezuela.

La jornada inaugural será el jueves 5 de febrero con una triple cartelera. Argentina se enfrentará a Curazao a la 1:30 p.m., Nicaragua jugará ante Colombia a las 4:30 p.m., y Venezuela debutará frente a Panamá a las 7:30 p.m., en horario de Caracas.

La fase regular se desarrollará bajo el formato de todos contra todos, con un total de 21 partidos. Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales, programadas para el 12 de febrero, mientras que el juego por el título se disputará el 13 de febrero.

Los encuentros se realizarán en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto.

Instagram
Tags:
Venezuela
|
serie de las americas
|
Ciudad de Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR