La Selección mayor de fútbol de Panamá logró su pase al “Final Four” de Liga de Naciones de Concacaf, instancia que disputará por cuarta vez consecutiva, tras eliminar a su similar de Curazao el pasado domingo, en el partido de vuelta de su llave de cuartos de final.

Dos goles de José fajardo, a los 45 y 51 minutos, fueron suficientes para disipar las dudas expuestas la semana pasada, luego de igualar 0-0 en la ida en Willemstad, capital de Curazao.

“Más allá de la clasificación, la Selección de Panamá construyó un partido perfecto. Con una sólida y magistral línea de cinco en defensa, integrada por Gutiérrez, Andrade, Córdoba, Ramos y Murillo, supo ahogar a este equipo de Curazao...”, señaló el comentarista deportivo, Juan Carlos González. los dirigidos por el hispano danés Thomas Christiansen derrotaron a los caribeños en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, y esperan rival entre el 25 y el 28 de marzo de 2027, en el Sofi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, con la meta de por fin coronarse en un torneo mayor internacional. panamá fue subcampeona en la última edición de la liga de naciones de la Concacaf, en 2025, donde perdió la final ante México.

Ayer se jugaba la vuelta entre Canadá y Guatemala. Mientras los últimos dos cruces de cuartos se definen hoy, cuando Haití (con desventaja de 6-0) visite a EE.UU.; y México, que perdió 3-2 como visitante ante Jamaica, reciba a los ‘Reggae Boyz’.

La Concacaf confirmó que para los emparejamientos de semis, los cueatro ganadores serán ordenados del primero al cuarto lugar utilizando solo sus resultados en los dos encuentros de cuartos: 1.º lugar vs el 4.º; y el 2.º lugar vs el 3.º.