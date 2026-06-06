La Cinta Costera reunirá hoy a coleccionistas de figuritas del Mundial

La Alcaldía de Panamá informó que hoy, sábado 6 de junio, se llevará a cabo el “Mega Súper Hiper Dúper Intercambio Figurístico 2.0” en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, cerca del gimnasio Atheyna Bylon, a partir de la 1:00 p.m.

La actividad reunirá a aficionados del fútbol y coleccionistas que buscan completar sus álbumes de figuritas, además de ofrecer diversas atracciones para toda la familia, entre ellas inflables, pinta caritas, presentaciones en tarima y otras sorpresas.

Como parte de la jornada, a las 2:00 p.m. los asistentes podrán disfrutar en pantalla gigante del partido amistoso entre la selección de Panamá y Bosnia y Herzegovina, en uno de los encuentros de preparación del equipo nacional.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a participar del evento y apoyar a la selección nacional vistiendo los colores patrios.