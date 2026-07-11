Kiwanis All Stars sigue intratable en el Torneo ELITE Internacional U16 Masculino

En la tercera fecha y cierre de la ronda regular del Torneo ELITE Internacional U16 Masculino celebrado ayer viernes 10 de julio, la Selección de Kiwanis All Stars de Panamá sumó su cuarta victoria consecutiva y finalizó de líder en el Grupo L, en el Centro de Convenciones (CINTERMEX) en Monterrey, Nuevo León; México.

En horas de la tarde de ayer, Kiwanis All Stars de Panamá terminó invicto en cuatro partidos al culminar la ronda regular, tras vencer por tablero de 57 a 21 a Ciudad de México C (CDMX C) de México.

Los parciales fueron: Panamá 57 – 21 CDMX C, México (18/15 y 39/6).

El armador José Dutary fue el líder a la ofensiva por Kiwanis All Stars de Panamá con 19 puntos (3 Triples), dos rebotes, dio tres asistencias y dos robos de balón; el armador Michael Alarcón encestó 9 tantos (1 Triple), un rebote, fue el líder en asistencias con seis y robó siete veces la pelota; seguido de su hermano Maicol Alarcón con 8 unidades, un rebote, tres asistencias, cuatro robos y Carlos Quintero coló 7, fue el líder debajo de los tableros con diez rebotes y un tapón.

Los más destacados por Ciudad de México fueron Santiago Lara con 11 tantos, Francisco Vázquez con 3 puntos; Rafael Gutiérrez, Ismael Díaz y Leonardo Moreno, los tres terminaron con 2 unidades.

La Selección Kiwanis All Stars de Panamá (4-0) líder del Grupo L jugará hoy sábado 11 de julio ante Querétaro B (3-2) de México, tercero del Grupo H.

La tabla general de posiciones del Grupo L al completarse la tercera jornada y cierre de la ronda regular, es la siguiente:

1. Kiwanis All Stars, Panamá 4-0

2. Baja California, México 3-1

3. CDMX C, México 2-2

4. Michoacán A, México 1-3

5. Veracruz E, México 0-4

Cabe recordar que la selección intercolegial Kiwanis All Stars de Panamá disputa el Torneo ELITE Internacional 2026; que se desarrolla del miércoles 8 al domingo 12 de julio en el Centro de Convenciones (CIMERMEX) en Monterrey, Nuevo León; México.

* FUENTE: Manuel A. Escudero Ch. - PRENSA KIWANIS