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Kiwanis All Stars sigue intratable en el Torneo ELITE Internacional U16 Masculino

Kiwanis All Stars sigue intratable en el Torneo ELITE Internacional U16 Masculino
Redacción Web
11 de julio de 2026

En la tercera fecha y cierre de la ronda regular del Torneo ELITE Internacional U16 Masculino celebrado ayer viernes 10 de julio, la Selección de Kiwanis All Stars de Panamá sumó su cuarta victoria consecutiva y finalizó de líder en el Grupo L, en el Centro de Convenciones (CINTERMEX) en Monterrey, Nuevo León; México.

En horas de la tarde de ayer, Kiwanis All Stars de Panamá terminó invicto en cuatro partidos al culminar la ronda regular, tras vencer por tablero de 57 a 21 a Ciudad de México C (CDMX C) de México.

Los parciales fueron: Panamá 57 – 21 CDMX C, México (18/15 y 39/6).

El armador José Dutary fue el líder a la ofensiva por Kiwanis All Stars de Panamá con 19 puntos (3 Triples), dos rebotes, dio tres asistencias y dos robos de balón; el armador Michael Alarcón encestó 9 tantos (1 Triple), un rebote, fue el líder en asistencias con seis y robó siete veces la pelota; seguido de su hermano Maicol Alarcón con 8 unidades, un rebote, tres asistencias, cuatro robos y Carlos Quintero coló 7, fue el líder debajo de los tableros con diez rebotes y un tapón.

Los más destacados por Ciudad de México fueron Santiago Lara con 11 tantos, Francisco Vázquez con 3 puntos; Rafael Gutiérrez, Ismael Díaz y Leonardo Moreno, los tres terminaron con 2 unidades.

La Selección Kiwanis All Stars de Panamá (4-0) líder del Grupo L jugará hoy sábado 11 de julio ante Querétaro B (3-2) de México, tercero del Grupo H.

La tabla general de posiciones del Grupo L al completarse la tercera jornada y cierre de la ronda regular, es la siguiente:

1. Kiwanis All Stars, Panamá 4-0

2. Baja California, México 3-1

3. CDMX C, México 2-2

4. Michoacán A, México 1-3

5. Veracruz E, México 0-4

Cabe recordar que la selección intercolegial Kiwanis All Stars de Panamá disputa el Torneo ELITE Internacional 2026; que se desarrolla del miércoles 8 al domingo 12 de julio en el Centro de Convenciones (CIMERMEX) en Monterrey, Nuevo León; México.

* FUENTE: Manuel A. Escudero Ch. - PRENSA KIWANIS

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