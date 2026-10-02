Honores a campeona

El Gobierno Nacional de Panamá entregó un reconocimiento especial a la boxeadora veragüense Nataly Delgado, destacando “su esfuerzo, valor, entrega y sacrificio, que ha llevado a Panamá a ocupar nuevamente un destacado lugar en la categoría”.

Durante un acto realizado en el Salón Amarillo del Palacio de la Garzas (Presidencia de la República), los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y Niurka Palacios (Mujer), otorgaron ayer un pergamino y medalla a la campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Por sus destacados aportes al boxeo femenino nacional e internacional como actual Campeona Mundial Supermosca (115 lb) y por enaltecer el nombre de Panamá con disciplina, perseverancia y excelencia, convirtiéndose en ejemplo e inspiración para las mujeres y niñas panameñas”, señala el reconocimiento entregado por el ministro Orillac.

“Hoy eres ejemplo para todos...Hoy Panamá te agradece este título. Felicidades”, acotó Palacios.

Por su parte, Delgado agradeció el gesto y afirmó que Panamá no tenía campeones mundiales desde hace 10 años y que “gracias a todo ese sacrificio y esa disciplina, logramos regalarle este título a Panamá”.

En la ceremonia asistieron familiares, amigos y colegas de Delgado, además, representantes de la AMB. La panameña defenderá su título en un combate de unificación de coronas ante la mexicana Irma “Torbellino” García, campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en noviembre próximo, en Andrews, Texas, EE.UU., según confirmó su entrenador y esposo, Julio César Archibold.